Британские копы испекли блины с "лицами" подозреваемых (фото)
21:32, 26 февраля 2020Курьёзы
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Как отметили в полиции, увы, не всем пришлась по душе такая идея.
Лица подозреваемых изобразили на блинах / twitter.com/SurreyPolice
Полиция британского графства Суррей изобразила лица нескольких подозреваемых на блинах, чтобы быстрее найти их.
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В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном.
Но, как пишет Sky News, позже выяснилось, что никакого художника де Пана не существует, а портреты рисовали они сами.
«Конечно, есть те, кто критикует нашу идею изобразить лица на блинах, однако правда в том, что этот пост увидит больше людей, чем обычное объявление», – рассказали в полиции.
В полиции считают, что такие вот блины помогут найти преступников / twitter.com/SurreyPolice
Ранее УНИАН сообщал, как в США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы.
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