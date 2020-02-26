Британские копы испекли блины с "лицами" подозреваемых (фото)

Как отметили в полиции, увы, не всем пришлась по душе такая идея.

Полиция британского графства Суррей изобразила лица нескольких подозреваемых на блинах, чтобы быстрее найти их.

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В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном.

Но, как пишет Sky News, позже выяснилось, что никакого художника де Пана не существует, а портреты рисовали они сами.

«Конечно, есть те, кто критикует нашу идею изобразить лица на блинах, однако правда в том, что этот пост увидит больше людей, чем обычное объявление», – рассказали в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, как в США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы.