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Британские копы испекли блины с "лицами" подозреваемых (фото)

21:32, 26 февраля 2020
Курьёзы
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Лица подозреваемых изобразили на блинах / twitter.com/SurreyPolice

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В подписи к фото говорится, что это коллаборация с неким художником Филиппом де Паном.

Но, как пишет Sky News, позже выяснилось, что никакого художника де Пана не существует, а портреты рисовали они сами.

«Конечно, есть те, кто критикует нашу идею изобразить лица на блинах, однако правда в том, что этот пост увидит больше людей, чем обычное объявление», – рассказали в полиции.

В полиции считают, что такие вот блины помогут найти преступников / twitter.com/SurreyPolice

Ранее УНИАН сообщал, как в США шериф на Хеллоуин предупредил детей, где живут педофилы.

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