В США самолет экстренно сел после того, как пассажир снял штаны со стюарта

Причиной неадекватного поведения пассажира стал алкоголь.

На рейсе Лос-Анджелес-Чикаго авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент: один из пассажиров устроил дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на The Sun, из-за скандала на борту лайнер совершил экстренную посадку.

По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.

Пилот решил посадить самолет в Нью-Мексико, чтобы передать нарушителя полиции. Когда его выводили из лайнера, путешествовавшая с ним девушка продолжала нецензурно бранить стражей порядка.