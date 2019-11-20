C летевшим в Киев пилотом случился конфуз (видео)
11:44, 20 ноября 2019Курьёзы
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За кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве.
Пилот авиакомпании WizzAir перепутал город прибытия в ходе обращения к пассажирам воздушного судна.
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Видеозапись инцидента появилась на YouTube. За кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве, а спустя несколько секунд поправляет себя, извиняется и называет Киев.
Инцидент произошел на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. Интересно, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время.
Ранее в амстердамском аэропорту Схипхол пилот самолета компании Air Europa случайно активировал сигнал об угоне борта.
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