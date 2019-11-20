C летевшим в Киев пилотом случился конфуз (видео)

За кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве.

Пилот авиакомпании WizzAir перепутал город прибытия в ходе обращения к пассажирам воздушного судна.

Читайте такжеКрах романтики: пилот и стюардесса подрались на борту самолета (видео)

Видеозапись инцидента появилась на YouTube. За кадром слышно, как пилот сначала сообщает об успешной посадке в Москве, а спустя несколько секунд поправляет себя, извиняется и называет Киев.

Инцидент произошел на рейсе из лондонского аэропорта Лутон в украинскую столицу. Интересно, что самолет в Москву вылетал с ним в одно и то же время.

Ранее в амстердамском аэропорту Схипхол пилот самолета компании Air Europa случайно активировал сигнал об угоне борта.