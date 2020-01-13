Месть за измену: гайку на половой орган мужчине из Запорожья надела его жена (фото 18+)

Женщина дождалась, когда ее муж уснет, после чего накрутила гайку на половой орган.

Гайку на половой орган мужчине из Запорожья натянула ночью его жена, которая решила отомстить ему за измену.

Об этом пишет издание "Суббота плюс".

Женщина узнала об измене и решила наказать своего мужа. Она дождалась, когда тот уснет, после чего накрутила гайку на его половой орган. Потерпевший заметил это утром, когда проснулся. Самостоятельно снять гайку мужчина не смог.

Ему пришлось вызывать спасателей "Кобры", которые вместе с медиками сумели снять гайку с полового органа.

Как сообщал УНИАН, пациента уже готовили к операции, когда медики решили позвонить спасателям «Кобры».

Как рассказал заместитель начальника ЗКСВАСС «Кобра» Эдуард Нехорошев, с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом. Поэтому рассказать, зачем он надел на себя металлический предмет, пострадавший не смог. После оказания помощи пациент остался в больнице под наблюдением медиков.