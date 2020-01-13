В Запорожье мужчина надел гайку на половой орган и не смог ее снять

В результате "эксперимента" орган распух, и, чтобы снять гайку, пришлось вызывать спасателей.

Молодой мужчина надел на свое «причинное место» гайку. В результате половой орган распух и снять металлический предмет мужчина уже не смог. За помощью он обратился к медикам 5-й городской больницы.

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Как сообщает iz.com.ua, врачи пытались снять гайку, но им это не удалось. Для удаления они решили провести хирургическое вмешательство. Пациента уже готовили к операции, когда медики решили позвонить спасателям «Кобры».

Как рассказал заместитель начальника ЗКСВАСС «Кобра» Эдуард Нехорошев, с помощью специальных инструментов спасатели спилили гайку. Все это время мужчина находился под наркозом. Поэтому рассказать, зачем он надел на себя металлический предмет, пострадавший не смог. После оказания помощи пациент остался в больнице под наблюдением медиков.