Бодибилдер из Казахстана заявил о подготовке к свадьбе с секс-куклой (фото)

Куклу зовут Марго, в ее профиле в Instagram указано, что она работает в баре.

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко заявил, что планирует жениться на своей кукле по имени Марго.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Читайте такжеВ США полиция обнаружила в лесу секс-куклу и приняла ее за труп (фото)Как пишет журнал Esquire, Юрий Толочко активно ведет свой аккаунт в Instagram, и на большей части снимков присутствует кукла. У нее даже есть свой аккаунт, где публикуются посты от ее лица. Также в профиле указано, что она работает в баре.

От имени куклы спортсмен рассказывает обо всех этапах подготовки к свадьбе.

Первое фото с куклой появилось в инстаграме Толочко в мае 2019 года – в подписи говорилось, что скоро он начнет рассказывать о своей девушке. Снимок был нерезким, но пользователи уже тогда заметили, что она выглядит «как манекен».

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