Бодибилдер из Казахстана заявил о подготовке к свадьбе с секс-куклой (фото)
Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко заявил, что планирует жениться на своей кукле по имени Марго.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
Читайте такжеВ США полиция обнаружила в лесу секс-куклу и приняла ее за труп (фото)Как пишет журнал Esquire, Юрий Толочко активно ведет свой аккаунт в Instagram, и на большей части снимков присутствует кукла. У нее даже есть свой аккаунт, где публикуются посты от ее лица. Также в профиле указано, что она работает в баре.
От имени куклы спортсмен рассказывает обо всех этапах подготовки к свадьбе.
Первое фото с куклой появилось в инстаграме Толочко в мае 2019 года – в подписи говорилось, что скоро он начнет рассказывать о своей девушке. Снимок был нерезким, но пользователи уже тогда заметили, что она выглядит «как манекен».
Ранее УНИАН сообщал, как священник провел обряд крещения «малыша Йоды».