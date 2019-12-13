цей матеріал доступний українською

Бодибилдер из Казахстана заявил о подготовке к свадьбе с секс-куклой (фото)

09:12, 13 декабря 2019
Курьёзы
131 0
От имени куклы спортсмен рассказывает обо всех этапах подготовки к свадьбе / instagram.com/yurii_tolochko

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Читайте такжеВ США полиция обнаружила в лесу секс-куклу и приняла ее за труп (фото)Как пишет журнал Esquire, Юрий Толочко активно ведет свой аккаунт в Instagram, и на большей части снимков присутствует кукла. У нее даже есть свой аккаунт, где публикуются посты от ее лица. Также в профиле указано, что она работает в баре.

От имени куклы спортсмен рассказывает обо всех этапах подготовки к свадьбе.

Первое фото с куклой появилось в инстаграме Толочко в мае 2019 года – в подписи говорилось, что скоро он начнет рассказывать о своей девушке. Снимок был нерезким, но пользователи уже тогда заметили, что она выглядит «как манекен».

Ранее УНИАН сообщал, как священник провел обряд крещения «малыша Йоды».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курьезы