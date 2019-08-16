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В метро заметили двойника Зеленского (фото)

17:19, 16 августа 2019
Курьёзы
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Многие отмечают, что человек в подземке действительно похож на президента / facebook.com/k.dimitriy

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Фото двойника гаранта опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook. "Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу...", - подписал он снимок.

В комментариях пользователи отметили, что фото, вероятно, сделаны в метро Москвы, так как схема, которая видна на стене внутри вагона, напоминает московскую подземку.

facebook.com/k.dimitriy
facebook.com/k.dimitriy

Ранее сообщалось, что мужчина в костюме, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, залез на купол Верховной Рады. Судя по обнародованным в соцсетях фотографиям очевидцев, вместе с ним на крыше оказалась некая девушка.

Позже выяснилось, что человеком, который забрался на купол здания Верховной Рады, якобы оказался Петр Боднар, бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия.

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Теги: #фото#Владимир Зеленский