В метро заметили двойника Зеленского (фото)

Среди пользователей кадр с двойником главы Украины вызвал настоящий ажиотаж.

В вагоне метро заметили мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского.

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Фото двойника гаранта опубликовал киевлянин Дмитрий Коваленко на своей странице в Facebook. "Вот он – настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу...", - подписал он снимок.

В комментариях пользователи отметили, что фото, вероятно, сделаны в метро Москвы, так как схема, которая видна на стене внутри вагона, напоминает московскую подземку.

Ранее сообщалось, что мужчина в костюме, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, залез на купол Верховной Рады. Судя по обнародованным в соцсетях фотографиям очевидцев, вместе с ним на крыше оказалась некая девушка.

Позже выяснилось, что человеком, который забрался на купол здания Верховной Рады, якобы оказался Петр Боднар, бывший помощник спикера парламента Андрея Парубия.