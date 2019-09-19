В Британии сняли голого мужчину, который делал селфи над оживленной дороге (фото)
13:38, 19 сентября 2019Курьёзы
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Мужчина днем фотографировался на мосту.
Иллюстрация / REUTERS
На мосту британского города Бертон-алон-Трент сняли жителя, который совсем без одежды позировал на мосту над оживленной дорогой для селфи.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на LadBible.
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Около 13.00 на мосту заметили мужчину, который голышом позировал на камеру. Он пытался сделать селфи прямо над оживленной трассой. Также он приседал. Неизвестный удивил проезжих своим поступком, в том числе и двухэтажный автобус с туристами. Некоторые очевидцы засняли его на камеру.
“Это самая странная вещь, которую я когда-либо видел”, - поделился очевидец.
Человек без одежды позировал на мосту над оживленной дорогой для селфі / фото ladbible.com
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