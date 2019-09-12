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"Божественная доставка": на улицах Киева заметили курьера в костюме Иисуса (видео)

20:13, 12 сентября 2019
Курьёзы
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В Киеве заметили курьера в костюме Иисуса / скриншот

Необычного курьера заметили в районе станции метро "Шулявская" в Киеве. На видео, опубликованном в группе "Киев оперативный", парень в костюме снимает замок с припаркованного у забора велосипеда и уходит.

В комментариях под видео пользователи соцсети стали упражняться в остроумии.

"Божественный обед", "Курьер от Бога", "И что там Бог послал?", "Везет воду, рыбину и краюху хлеба, из которых потом получаться вино, роллы и пицца", "Божественная доставка", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее курьер в одних трусах пришел в киевский вуз.

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Теги: #Киевпогода в Киеве