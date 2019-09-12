"Божественная доставка": на улицах Киева заметили курьера в костюме Иисуса (видео)

Необычного курьера заметили в районе станции метро "Шулявская".

В сети появилось видео с курьером одной из известных компаний по доставке еды, который одет в костюм Иисуса.

Необычного курьера заметили в районе станции метро "Шулявская" в Киеве. На видео, опубликованном в группе "Киев оперативный", парень в костюме снимает замок с припаркованного у забора велосипеда и уходит.

В комментариях под видео пользователи соцсети стали упражняться в остроумии.

"Божественный обед", "Курьер от Бога", "И что там Бог послал?", "Везет воду, рыбину и краюху хлеба, из которых потом получаться вино, роллы и пицца", "Божественная доставка", - пишут комментаторы.

Как сообщал УНИАН, ранее курьер в одних трусах пришел в киевский вуз.