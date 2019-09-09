Курьер в одних трусах пришел в киевский вуз - соцсети (видео 18+)
14:10, 09 сентября 2019Курьёзы
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На видео можно услышать, как студенты перешептываются, мол, курьер "проспорил", поэтому и пришел в одних трусах.
В сети опубликовали видео с обнаженным курьером одной из известных компаний по доставке еды, который принес заказ в одних трусах.
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На кадрах показан курьер, доставивший еду в аудиторию Киевского политехнического института. Ролик опубликован на YouTube-канале MetusMortis.
"Вы что ж, по улице в таком виде ходите?" – спросил преподаватель у курьера. "Это премиум доставка", – ответил тот.
Ранее на столичном Крещатике заметили мужчину атлетического телосложения, который прогуливался в одних стрингах. Из аксессуаров у него с собой была лишь большая желтая сумка, похожая на сумки курьеров-доставщиков еды.
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