цей матеріал доступний українською

Зеленский пошутил, комментируя отмену переезда с Банковой (видео)

10:44, 05 сентября 2019
Курьёзы
495 0

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября пошутил об отмене переезда Офиса президента с Банковой.

Читайте такжеБитва мемами: Кличко и Богдан в сеты обменялись "ударами" (фото)

Глава государства поздравил всех со стартом работы ВАКС и отметил хороший ремонт в здании, передает ТСН.

"Кстати, я хотел бы сказать Андрею Богдану, председателю Офиса президента: ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", - подчеркнул.

Из зала были слышны слова Богдана: "У нас нет денег".

Ранее руководитель Офиса Андрей Богдан заявил, что пока нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Богдан#Владимир Зеленский