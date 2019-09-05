Зеленский пошутил, комментируя отмену переезда с Банковой (видео)

Богдан ответил Зеленскому на шутку о переезде.

Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября пошутил об отмене переезда Офиса президента с Банковой.

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Глава государства поздравил всех со стартом работы ВАКС и отметил хороший ремонт в здании, передает ТСН.

"Кстати, я хотел бы сказать Андрею Богдану, председателю Офиса президента: ты видишь, пан Богдан? Мы не можем переехать. А люди за один месяц делают ремонт", - подчеркнул.

Из зала были слышны слова Богдана: "У нас нет денег".

Ранее руководитель Офиса Андрей Богдан заявил, что пока нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве.