Зеленский не будет переезжать с Банковой в Украинский дом - Богдан назвал причины

По его словам, главными препятствиями для переезда в Украинский дом является ремонты, специальная связь, безопасность.

В Офисе президента нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Андрей Богдан, передает ТСН.

По его словам, главными препятствиями для переезда в Украинский дом является ремонты, специальная связь, безопасность.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логична инструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности - это настолько все сложно, что нет смысла это делать как временно", - заявил Богдан.

В свою очередь, первый помощник президента Украины Сергей Шефир добавил, что по его мнению для переезда сейчас не время. "И нет каких-то таких предложений, чтобы все сказали - да, это супер-предложение, это красиво, удобно и недорого", - отметил он.

Напомним, в начале августа заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о «некоторых трудностях», которые возникли с переездом ОП с улицы Банковой.

Как сообщал УНИАН, Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис и заявил о намерении перенести его в Украинский дом (улица Крещатик, 2) в течение года.

Президент выступает за то, чтобы после переезда Офиса президента в административном здании на Банковой разместился исторический музей.

По словам архитектора Ивана Юнакова, планировалось, что офис будет занимать три этажа Украинского дома, в помещении будут установлены системы энергосбережения. Перед зданием планировали создать фонтанный комплекс. Также планировали отдельное помещение, «что-то вроде коворкинга», куда будут приходить граждане с инициативами.