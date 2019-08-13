Испанец сымитировал похищение, чтобы "спустить" все деньги на проституток и наркотики
В Фуэнхироле, на юге Испании, мужчина притворился жертвой похищения, чтобы скрыть огромные расходы на бордель и наркотики.
Об этом сообщает El Pais, передает «НВ».
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"Похищенный" таксист рассказал полиции, что к нему подсел пассажир, который, угрожая ему ножом, потребовал отвезти его в бордель, где заставил таксиста употребить наркотики. После этого они поехали "домой к знакомому", где таксиста заставили продать свой мотоцикл, а затем направились в клуб, где тратили деньги на "наркотики и сексуальные отношения с женщинами в клубе". После этого "пассажир" заставил таксиста сесть в другое такси, отвез его в гараж и продержал там несколько часов.
Полиция провела расследования, в ходе которого установила, что таксист и его похититель давно знакомы, и никто не заставлял его принимать наркотики, ехать в бордель или продавать мотоцикл. Правоохранители считают, что деньги с продажи были переданы добровольно, в обмен за соглашение с приятелем по поводу версии с похищением.
Теперь таксисту грозит тюремный срок (6-12 месяцев) или штраф.
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