Испанец сымитировал похищение, чтобы "спустить" все деньги на проституток и наркотики

"Похищенный" таксист рассказал, что его похитили, заставили принимать наркотики, заниматься сексом в борделе, отдать все деньги и продать мотоцикл.

В Фуэнхироле, на юге Испании, мужчина притворился жертвой похищения, чтобы скрыть огромные расходы на бордель и наркотики.

Об этом сообщает El Pais, передает «НВ».

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"Похищенный" таксист рассказал полиции, что к нему подсел пассажир, который, угрожая ему ножом, потребовал отвезти его в бордель, где заставил таксиста употребить наркотики. После этого они поехали "домой к знакомому", где таксиста заставили продать свой мотоцикл, а затем направились в клуб, где тратили деньги на "наркотики и сексуальные отношения с женщинами в клубе". После этого "пассажир" заставил таксиста сесть в другое такси, отвез его в гараж и продержал там несколько часов.

Полиция провела расследования, в ходе которого установила, что таксист и его похититель давно знакомы, и никто не заставлял его принимать наркотики, ехать в бордель или продавать мотоцикл. Правоохранители считают, что деньги с продажи были переданы добровольно, в обмен за соглашение с приятелем по поводу версии с похищением.

Теперь таксисту грозит тюремный срок (6-12 месяцев) или штраф.

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