В Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из них украинки

Девушки думали, что едут в Испанию работать горничными в отеле.

Испанская полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых украинки.

Как сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, девушки думали, что едут в Испанию работать горничными в отеле, но были вынуждены заниматься проституцией.

Читайте такжеОрганизовали семь притонов: в Днепре задержали двух сутенеров-сожителей

По мнению правоохранителей, с 2015 года международная банда заставила более 200 женщин заниматься проституцией таким же образом.

В заявлении говорится, что женщин заманили с помощью онлайн-рекламы, предлагающей кредит на поездки и хорошо оплачиваемую работу в отелях в Бургосе, городе на севере Испании. После прибытия, их заставляли под угрозой насилия работать проститутками по 10 часов в день, семь дней в неделю. Штрафы гарантировали, что предоставленные девушкам кредиты никогда не выплачивались.

Два испанца и два украинца были арестованы по подозрению в торговле людьми и участии в преступной организации.

Как сообщал УНИАН, 11 июня во Львове полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу при попытке продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.