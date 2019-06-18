В Испании полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из них украинки
Испанская полиция освободила из сексуального рабства 11 женщин, большинство из которых украинки.
Как сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, девушки думали, что едут в Испанию работать горничными в отеле, но были вынуждены заниматься проституцией.
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По мнению правоохранителей, с 2015 года международная банда заставила более 200 женщин заниматься проституцией таким же образом.
В заявлении говорится, что женщин заманили с помощью онлайн-рекламы, предлагающей кредит на поездки и хорошо оплачиваемую работу в отелях в Бургосе, городе на севере Испании. После прибытия, их заставляли под угрозой насилия работать проститутками по 10 часов в день, семь дней в неделю. Штрафы гарантировали, что предоставленные девушкам кредиты никогда не выплачивались.
Два испанца и два украинца были арестованы по подозрению в торговле людьми и участии в преступной организации.
Как сообщал УНИАН, 11 июня во Львове полицейские задержали 38-летнюю местную жительницу при попытке продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.