На самом интересном месте: у популярной певицы треснул костюм во время выступления (фото)
08:57, 18 июня 2019Курьёзы
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Певица вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.
У Карди Би треснул костюм / Daily Mail
У американской рэперши Карди Би порвался костюм во время выступления на фестивале Bonnaroo Arts And Music Festival в Теннесси, США.
Об этом сообщает Daily Mail.
Daily Mail
Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. Певица вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.
Вскоре певица переоделась в белый халат, из-под которого виднелось ее нижнее белье, и продолжила шоу.
Daily Mail
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