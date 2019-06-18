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На самом интересном месте: у популярной певицы треснул костюм во время выступления (фото)

08:57, 18 июня 2019
Курьёзы
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У Карди Би треснул костюм / Daily Mail

Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня. Певица вышла на сцену в сверкающем разноцветном комбинезоне, который плотно облегал ее тело. Когда она танцевала, повернувшись спиной к зрителям, костюм порвался посередине на ее ягодицах.

Вскоре певица переоделась в белый халат, из-под которого виднелось ее нижнее белье, и продолжила шоу.

Daily Mail

Как сообщал УНИАН, в Бельгии состоялся чемпионат по метанию женских сумок.

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Теги: #певица#конфуз