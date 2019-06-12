В Бельгии состоялся чемпионат по метанию женских сумок (видео)
10:58, 12 июня 2019Курьёзы
63 0
Дальше всех бросить сумку удалось мужчинам - на 27 метров, женский рекорд составляет 22 метра.
В Бельгии провели чемпионат по метанию женских сумок / Скриншот - ТСН
В бельгийском городе Гент состоялся чемпионат по метанию женских сумок на дальность.
Читайте также"Никогда так не ошибался": финский журналист съел газету, в которой критиковал чемпионов мира по хоккею (видео)
Как сообщается в сюжете ТСН, за первенство соревновались и мужчины, и женщины. Всего в соревновании приняли участие полтысячи участников.
Габариты сумок в соревнованиях значения не имели. Дальше всех бросить сумку удалось мужчинам - на 27 метров, женский рекорд составляет 22 метра.
Соревнования организаторы устроили, чтобы увеличить продажи сумок в городе.
Ранее в России провели чемпионат по мужских пощечин.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter