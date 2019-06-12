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В Бельгии состоялся чемпионат по метанию женских сумок (видео)

10:58, 12 июня 2019
Курьёзы
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В Бельгии провели чемпионат по метанию женских сумок / Скриншот - ТСН

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Как сообщается в сюжете ТСН, за первенство соревновались и мужчины, и женщины. Всего в соревновании приняли участие полтысячи участников.

Габариты сумок в соревнованиях значения не имели. Дальше всех бросить сумку удалось мужчинам - на 27 метров, женский рекорд составляет 22 метра.

Соревнования организаторы устроили, чтобы увеличить продажи сумок в городе.

Ранее в России провели чемпионат по мужских пощечин.

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Теги: #чемпионат#Бельгия