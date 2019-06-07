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Американец выиграл в лотерею $350 миллионов благодаря печенью с предсказаниями

14:39, 07 июня 2019
Курьёзы
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Счастливчик пока не решил, как потратит выигрыш / фото: North Carolina Education Lottery/URL

Об этом сообщает UPI.

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Победителем стал 66-летний Чарльз Джексон. В течение двух лет, играя в лотерею, он использовал одни и те же числа - 6, 15, 34, 45, 52 и 8.

"Эти числа взяты из печенья с предсказаниями, которые покупала моя внучка два года назад", - рассказал победитель.

Счастливчик пока не решил, как потратит выигрыш.

"Моя жизнь, наверное, не сильно изменится. Я буду носить те же джинсы, которые на мне сейчас. Но, вероятно, куплю себе еще несколько новых", - прокомментировал он.

Как сообщал УНИАН, житель американского города Боуи (штат Мэриленд) на протяжении десяти лет играл в лотерею с одними и теми же числами и наконец сорвал куш.

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Теги: #США#лотерея