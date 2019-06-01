Американец 10 лет играл в лотерею с одной комбинацией цифр и сорвал куш

Американец планирует потратить часть денежного приза на покупку стиральной машины, сушилки и новой двери для гаража.

Житель американского города Боуи (штат Мэриленд) на протяжении десяти лет играл в лотерею с одними и теми же числами и наконец сорвал куш.

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Об этом сообщает информационный портал UPI. 62-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, в очередной раз сыграл в лотерею Cash 5, использовав счастливую комбинацию чисел.

23 мая любитель азартных игр проверил результаты розыгрыша: он стал обладателем 50 тыс. долларов.

«Я не мог в это поверить, - вспоминает победитель. - Я посмотрел на выигрышную комбинацию и сказал: Постойте, так это же мои числа!».

Удачливый мужчина признался, что перестал пропускать розыгрыши Cash 5 после одного случая. По его словам, однажды он не смог сыграть в лотерею, и его счастливые числа принесли победу кому-то другому.

Американец планирует потратить часть денежного приза на покупку стиральной машины, сушилки и новой двери для гаража.