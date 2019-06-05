Британка нашла рептилию в коробке с ягодами в супермаркете
19:14, 05 июня 2019Курьёзы
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Британка Лаура Джонсон выбирала фрукты и увидела, как мужчина заносит в свою тележку пачку малины с рептилией внутри.
Ящерка сидела в коробке с малиной / фото thesun.co.uk
Посетительница британского супермаркета Sainsbury's обнаружила в пластиковой коробке с малиной небольшого геккона.
Британка Лаура Джонсон выбирала фрукты и увидела, как мужчина заносит в свою тележку пачку малины с рептилией внутри. Она закричала и позвала сотрудника магазина, сообщает The Sun.
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Прибежавший работник принес извинения и передал геккона в благотворительную организацию RSPCA.
Женщина выразила надежду, что ящерка не пострадала.
В свою очередь магазин проводит расследование, чтобы понять, как в их ягодах оказалась ящерица.
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