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Британка нашла рептилию в коробке с ягодами в супермаркете

19:14, 05 июня 2019
Курьёзы
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Ящерка сидела в коробке с малиной / фото thesun.co.uk

Британка Лаура Джонсон выбирала фрукты и увидела, как мужчина заносит в свою тележку пачку малины с рептилией внутри. Она закричала и позвала сотрудника магазина, сообщает The Sun.

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Прибежавший работник принес извинения и передал геккона в благотворительную организацию RSPCA.

Женщина выразила надежду, что ящерка не пострадала.

В свою очередь магазин проводит расследование, чтобы понять, как в их ягодах оказалась ящерица.

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Теги: #магазин#хвост у ящериц