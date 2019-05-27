Вышедшая замуж за призрака-пирата ирландка заявила о проблемах с мужем (фото)

45-летняя Аманда Тиг обручилась с пиратом Джеком умершем в 18 столетии, в январе 2018 года.

Аманда Тиг из Северной Ирландии, которая вышла замуж за 300 летнего призрака-пирата, попала в больницу всего через две недели «супружеской жизни». В проблемах со здоровьем женщина обвинила своего мужа-призрака.

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Об этом сообщает The Sun. 45-летняя Аманда Тиг обручилась с пиратом Джеком умершем в 18 столетии, в январе 2018 года. Тогда она заявила, что ее избранник закончил жизнь на плахе в XVIII веке, а свела их любовь Тиг к пиратской атрибутике. Церемония бракосочетания прошла в нейтральных водах, так как в Ирландии отказали в заключении подобного брака. Чтобы Джек смог принести клятву, на свадьбе присутствовал медиум.

По словам Тиг, вскоре после бракосочетания у нее начали проявляться проблемы со здоровьем, поскольку тот крал у нее энергию. В итоге она заработала абсцесс и цирроз печени.

Через несколько месяцев после свадьбы Тиг обратилась к людям, которые якобы умели общаться с умершими. Лишь после разрыва с Джеком женщина ощутила, что ее состояние нормализуется.

Из-за чего на самом деле возникли проблемы со здоровьем ирландки, издание не сообщает.