Китаянка получила перья в сухарях вместо куриных крылышек из McDonald's (фото)

В результате инцидента компания McDonald’s публично принесла свои извинения семье в своем микроблоге на сайте Weibo. Они подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.

В столице Китая Пекине женщина с дочерью заказали домой порцию куриных крылышек в McDonald’s. Однако вместо заказа они получили сырое мясо с перьями в сухарях.

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Об этом сообщает британское издание The Sun. Возмущенная женщина направилась в ресторан, из которого доставили еду. Управляющий заведением принес женщине свои извинения и предложил десятикратную компенсацию от стоимости крылышек, а также дополнительные 300 юаней за моральный ущерб. Но китаянка отказалась от его предложения.

Она направила жалобу в Управление по контролю за продуктами и лекарствами Китая.

В результате инцидента компания McDonald’s публично принесла свои извинения семье в своем микроблоге на сайте Weibo. Они подтвердили, что проводят проверку по факту случившегося.