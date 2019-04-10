Пьяная пассажирка задрала юбку и станцевала тверк на борту самолета (видео)

Женщина не хотела выключать телефон.

Пьяная пассажирка самолета, выполнявшего рейс из Орландо в штат Нью-Джерси, задрала юбку и станцевала тверк на борту.

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Также авиапассажир обматерила присутствующих. Видео дебоша, заснятое очевидцами, опубликовала Metro.

Оказывается, бурную реакцию пассажирки вызвала просьба отключить мобильный. "Снимайте все, что вы на**ен хотите", - закричала она перед тем, как задрала юбку.

Затем дебоширка забрала свои вещи с багажной полки и покинула самолет. При этом она продолжала выкрикивать ругательства.

Ранее в погоне за самолетом в аэропроту Дублина мужчина выбежал на взлетную полосу, а потом показал всем ж*пу.