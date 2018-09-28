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В погоне за самолетом в аэропроту Дублина мужчина выбежал на взлетную полосу, а потом показал всем ж*пу

03:30, 28 сентября 2018
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Мужчина по имени Патрик Кехо должен был лететь из Дублина в Амстердам. Однако ирландец где-то задержался и не успел вовремя выйти на посадку, пишет ТСН со ссылкой на The Sun.

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После этого пассажир начал ругаться с работниками аэропорта, бить по окну, а в итоге выломал дверь и бросился вдогонку за авиалайнером.

По словам полицейских, которые отправились на его задержание, дебошир кричал вслед самолету, чтобы тот его подождал.

Кехо привезли в офис полиции, где составили обвинение в порче имущества аэропорта. Ирландца после оформления документов отпустили под залог в размере 200 евро. Но как только мужчина оказался на улице, он снял штаны и показал свою ж*пу полицейским и фотографам.

Напомним, в начале года пассажир рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу (Испания), гражданин Польши, вышел из самолета в аэропорту назначения через аварийный люк.

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Теги: #аэропорт#Ирландия