В погоне за самолетом в аэропроту Дублина мужчина выбежал на взлетную полосу, а потом показал всем ж*пу
В аэропорту Дублина на взлетную полосу выбежал агрессивный пассажир, пытаясь догнать свой самолет.
Мужчина по имени Патрик Кехо должен был лететь из Дублина в Амстердам. Однако ирландец где-то задержался и не успел вовремя выйти на посадку, пишет ТСН со ссылкой на The Sun.
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После этого пассажир начал ругаться с работниками аэропорта, бить по окну, а в итоге выломал дверь и бросился вдогонку за авиалайнером.
По словам полицейских, которые отправились на его задержание, дебошир кричал вслед самолету, чтобы тот его подождал.
Кехо привезли в офис полиции, где составили обвинение в порче имущества аэропорта. Ирландца после оформления документов отпустили под залог в размере 200 евро. Но как только мужчина оказался на улице, он снял штаны и показал свою ж*пу полицейским и фотографам.
Wexford man Patrick Kehoe lashes out at and then moons photographers after being charged with damaging door at Dublin Airport having missed his Ryanair flight to Amsterdam this morning. @papic.twitter.com/mc8CyHtZw4— Niall Carson (@niallcarsonpa) September 27, 2018
Напомним, в начале года пассажир рейса ирландской авиакомпании Ryanair из Лондона в Малагу (Испания), гражданин Польши, вышел из самолета в аэропорту назначения через аварийный люк.