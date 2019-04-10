Американка прожила почти 100 лет с органами, расположенными в неправильных местах (фото)

Женщина, которая при жизни была владелицей магазина кормов для домашних животных, пожертвовала свое тело для исследований.

Американка Роуз Мари Бентли умерла в возрасте 99 лет так и не узнав, что часть ее внутренних органов была расположена с неправильной стороны тела. Исследователи назвали ее старейшей женщиной с такой патологией.

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Об этом сообщает ВВС. Американка, которая при жизни была владелицей магазина кормов для домашних животных, пожертвовала свое тело для исследований в Орегонский университет здоровья и науки в Портленде. Только после смерти выяснилось, что печень, желудок и некоторые другие органы брюшной полости были расположены зеркально типичной анатомии человека. При этом сердце оставалось в нормальном положении с левой стороны.

Врачи, обнаружившие патологию, были ошеломлены тем, что миссис Бентли смогла прожить такую долгую и здоровую жизнь, несмотря на ее состояние.

По оценкам доктора Уолкера, изучавшего тело миссис Бентли, только один из 50 миллионов человек, рожденных с этим заболеванием, доживает до взрослого возрасте. Он и его коллеги полагают, что американка, возможно, является старейшим человеком с такой особенностью.