Слонов в ЮАР учат находить взрывчатку (фото)

В ЮАР слонов стали обучать поиску взрывчатых веществ по запаху. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Уроки проводят местные дрессировщики совместно с экспертами вооруженных сил США.

Сотрудник ранчо Шон Хенсман (Sean Hensman) рассказал, что слоны обладают исключительным нюхом и, в отличие от собак, подолгу помнят запахи. Он отметил, что в Анголе, где постоянно вспыхивают вооруженные конфликты, эти животные научились самостоятельно определять районы минных полей и обходить их.

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Во время недавней проверки 17-летний слон по кличке Чишуру (Chishuru) сумел безошибочно определить под каким из нескольких ведер спрятана взрывчатка. Чишуру подошел к емкости и подняло заднюю ногу.

Эксперт армии США Стивен Ли (Stephen Lee) отметил, что животных не планируется использовать в ходе боевых действий. «Мы могли бы приносить им образцы запахов с помощью роботизированных беспилотников», — заявил главный научный сотрудник научно-исследовательского бюро армии США.