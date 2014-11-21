Во Франции собираются построить дом престарелых для слонов

Бельгийцы Тони Ферхульст (Tony Verhulst) и Софи Гетгебюр (Sofie Goetghebeur) собираются построить дом престарелых для слонов во французской провинции Лимузен. По словам Ферхульста, они в течение 20 лет ухаживали за животными в зоопарках бельгийского Антверпена и теперь хотят обеспечить достойную старость слонам во Франции, передает Lenta.ru со ссылкой на La Montagne.

«В некоторых европейских странах использование диких животных в цирках запрещено. В Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии и Дании и скоро в других странах Европы будут приняты аналогичные меры. Поэтому необходимо создать условия, чтоб их не усыпляли, а они могли спокойно прожить остаток своих дней», — рассказал защитник животных.

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Бельгийская пара хочет приютить до десяти слонов на территории площадью в 25 гектаров. По их словам, в этом месте есть все необходимые условия для жизни слонов — много воды, трав, каштанов, равнины. Первого слона они хотят приютить уже в течение года.

Муниципальные власти поддержали инициативу любителей толстокожих. По словам представителя муниципалитета, слоны привлекут туристов и будут способствовать экономическому росту целого региона.

Аналогичные дома престарелых для слонов уже существуют в Америке и Азии.