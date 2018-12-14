Подарки только послушным акулам: на Мальте Санта-Клаус поздравил обитателей большого аквариума (фото, видео)

На Мальте Санта-Клаус посетил национальный аквариум, чтобы поздравить рыб. Дайвер прыгнул к ним в рождественском костюме, с бородой и в шляпе.

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Рыб подводный Санта угостил кормом, с некоторыми - поиграл, а особенно полюбил акулу-зебру.

Волшебник поздравляет обитателей морского аквариума. Но только тех, кто хорошо себя вёл.

Акула-зебра, видимо, демонстрировала в этом году безупречное поведение: она удостоилась от Санта-Клауса объятий и почесываний.