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Подарки только послушным акулам: на Мальте Санта-Клаус поздравил обитателей большого аквариума (фото, видео)

11:10, 14 декабря 2018
Курьёзы
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На Мальте Санта-Клаус посетил национальный аквариум, чтобы поздравить рыб.  Дайвер прыгнул к ним в рождественском костюме, с бородой и в шляпе.

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Рыб подводный Санта угостил кормом, с некоторыми - поиграл, а особенно полюбил акулу-зебру.

Волшебник поздравляет обитателей морского аквариума. Но только тех, кто хорошо себя вёл.

Акула-зебра, видимо, демонстрировала в этом году безупречное поведение: она удостоилась от Санта-Клауса объятий и почесываний.

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Теги: #Рождество#рыбы#Новый год#Санта Клаус