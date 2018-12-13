Любовь не за деньги: в Бразилии в больницу к бездомному пришли животные (фото)

Под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина.

В Бразилии к госпитализированному бездомному пришли в гости верные друзья – собаки, которые ждали своего хозяина под дверью больницы.

Об этом сообщает Bored Panda.

Инцидент произошел в воскресенье в три утра в региональной больнице Альто Вале на юге штата Санта Катарина. Медсестра Крис Мамприм была на ночном дежурстве, когда бездомного Цезаря госпитализировали в больницу. Женщина заметила, что под дверью больницы собралась группа из четырех собак, которые ожидали своего хозяина.

Крис поняла, что Цезарь ухаживает за нимим и иногда сам отказывается от обеда, чтобы накормить своих пушистых друзей.

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"Они все хорошо ухоженные и пухленькие. Когда я вижу, как они ждут его, это лишь доказывает, что их любят и о них заботятся", - рассказала Крис.

Когда Цезарь начал выздоравливать, персонал больницы разрешил собакам посетить его. Врачи принесли еду, которую Цезарь разделил со своими друзьями.

"Он съел немного сам, а остальное оставил собакам на потом", – отметила медсестра.

Отмечается, что Цезаря уже выписали, и он вернулся на улицу вместе со своими четвероногими друзьями.