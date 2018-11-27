В соцсетях активно шутят по поводу введения военного положения в Украине (фото)

Военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Вчера, 26 ноября, Верховная Рада проголосовала за введение в некоторых регионах Украины военного положения. В ожидании этого решения в сетях придумали шутки на злобу дня.

УНИАН собрал подборку самых смешных мемов и фотожаб.

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Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Дата введения военного положения не озвучивалась, но ранее в тот день отмечалось, что речь идет о введении военного положения с 09.00 28 ноября.

Сегодня, 27 ноября, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов сообщил, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная Рада - 26 ноября 14:00.

По состоянию на 12.00 27 ноября закон, которым вводится в действие указ о введении военного положения в ряде регионов Украины, еще не подписан.

На официальном сайте Верховной Рады Украины сказано, что закон «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине» (№ 9338) находится в статусе «готовится на подпись», то есть данный закон еще не подписан председателем Верховной Рады Андреем Парубием и не передан на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

В то же время в тексте указа, который утверждается законом, говорится: «Ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года». При этом «этот закон вступает в силу со дня его опубликования», а публикуется закон после подписей председателя парламента и президента Украины.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Сегодня, 27 ноября, газета «Урядовый курьер» опубликовала текст указа президента Украины «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине». Заседание СНБО состоялось в ночь с 25 на 26 ноября.