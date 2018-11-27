Порошенко трижды переписывали текст выступления в Раде по введению военного положения - СМИ

Сначала Порошенко должен был представлять указ о введении военного положения в Украине на 60 суток.

В понедельник, 26 ноября, президенту Украины Петру Порошенко трижды переписывали текст выступления в Верховной Раде.

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Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record. Отмечается, что сначала он должен представлять указ о 60 дней военного положения.

"Затем он планировал предложить депутатам 30 дней, но "радикалы" и "Батькивщина" оккупировали президиум и трибуну. Аж после 21 Порошенко предложил ввести военное положение в 10 областях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней. Дата введения военного положения не озвучивалась. За это решение проголосовали 276 народных депутатов из 330 зарегистрированных в сессионном зале. От «Блока Петра Порошенко» «за» проголосовали 120 депутатов, от «Народного фронта» - 64, от «Самопомочи» - 23, от Радикальной партии - 16, от «Батькивщины» - 13 президента, от группы «Воля народа» - 8, от группы «Видродження» - трое. В то же время от «Оппозиционного блока» ни один депутат не поддержал этот закон.