Пенсионерка семь лет прожила на круизных лайнерах из-за наставления мужа

Об этом сообщает The Daily Mirror. Женщина продала свой дом во Флориде и сменила постоянное место жительство из-за наставления, который супруг дал ей перед смертью в 1997 году. Он завещал Вочтстеттер «никогда не прерывай круиза», сообщает Lenta.ru.

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Ежегодно женщина тратит около 160 тысяч долларов на оплату каюты, питания и развлечений.

За время путешествий женщина побывала в более чем 100 круизах, в том числе в 15 кругосветных. 86-летняя пенсионерка рассказала, что больше всего ей нравятся азиатские страны, так как уклад жизни в них очень сильно отличается от того, который царит в США.

Женщина отметила, что не всегда сходит на берег в портах остановки судна, так как во многих городах уже была. При этом Вочтстеттер говорит, что каждый раз, когда лайнер заходит в Стамбул, она посещает «Гранд-Базар» (крупнейший рынок в городе). «Там можно найти великолепные наряды, которые стоят не очень дорого. Однако я каждый раз вынуждена сдерживать себя из-за ограниченности места в моей каюте», — заявила женщина.

Вочтстеттер рассказала, что скучает по своей семье, однако регулярно общается с тремя своими сыновьями и с внуками через интернет.