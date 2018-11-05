Обнаженная и игривая девушка прервала футбольный матч в Нидерландах (видео)
Обнаженная болельщица появилась на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов между "Рингсбургс Бойз" и "Амстердамом".
Девушка с флагом в руках пыталась прикоснуться к футболистам, которые попадались ей на пути. Один из них засиял улыбкой, когда к нему подбежала голая блондинка, передает ТСН.
De foto van de dag? Sja....😛@vvrbb@AFC_Amsterdam#tweededivisiepic.twitter.com/kNMRGAkRQr— Tweede Divisie (@2deDivisie) November 3, 2018
Сотрудники стадиона не спешили задерживать хулиганку. Она самостоятельно покинула поле под громкие аплодисменты болельщиков обеих команд.
Kijk...dat zijn nog eens twee enorme...Boys ! 🤣( . ) ( . ) #rijafc#tweededivisiepic.twitter.com/BEaZ4iaEVS— Tweede Divisie (@2deDivisie) November 3, 2018
Футболисты изрядно вдохновились забегом сексуальной красавицы и выдали результативный поединок. Матч завершился победой "Амстердама" со счетом 6:2.
Ранее УНИАН сообщал, что забавный эпизод произошел в матче женского чемпионата Молдовы по футболу в селе Ниморень между командами "Норок" и "Агаристе".
В тот момент, когда девушки из команды "Норок" проводили атаку, на поле выбежала коза и устремилась в сторону ворот, чем привела зрителей в восторг. Атака завершилась голом, коза подбежала праздновать взятие ворот к девушкам, а потом вместе с ними начала бежать в центр поля.