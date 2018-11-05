Обнаженная и игривая девушка прервала футбольный матч в Нидерландах (видео)

Сотрудники стадиона не спешили задерживать хулиганку.

Обнаженная болельщица появилась на поле во время матча второго дивизиона чемпионата Нидерландов между "Рингсбургс Бойз" и "Амстердамом".

Девушка с флагом в руках пыталась прикоснуться к футболистам, которые попадались ей на пути. Один из них засиял улыбкой, когда к нему подбежала голая блондинка, передает ТСН.

Сотрудники стадиона не спешили задерживать хулиганку. Она самостоятельно покинула поле под громкие аплодисменты болельщиков обеих команд.

Футболисты изрядно вдохновились забегом сексуальной красавицы и выдали результативный поединок. Матч завершился победой "Амстердама" со счетом 6:2.

Ранее УНИАН сообщал, что забавный эпизод произошел в матче женского чемпионата Молдовы по футболу в селе Ниморень между командами "Норок" и "Агаристе".

В тот момент, когда девушки из команды "Норок" проводили атаку, на поле выбежала коза и устремилась в сторону ворот, чем привела зрителей в восторг. Атака завершилась голом, коза подбежала праздновать взятие ворот к девушкам, а потом вместе с ними начала бежать в центр поля.