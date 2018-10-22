Коза стала звездой интернета, выбежав на футбольное поле (видео)

Коза выбежала на поле и отпраздновала с командой забитый мяч.

Забавный эпизод произошел в матче женского чемпионата Молдовы по футболу в селе Ниморень между командами "Норок" и "Агаристе".

Об этом сообщает Depo.Сектор со ссылкой на Динамомания.

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В тот момент, когда девушки из команды "Норок" проводили атаку, на поле выбежала коза и устремилась в сторону ворот, чем привела зрителей в восторг. Атака завершилась голом, коза подбежала праздновать взятие ворот девушкам, а потом вместе с ними начала бежать в центр поля.

В результате козу прогнали с поля, а забитый в ее присутствии гол не принес команде "Норок" победу. "Агаристе" сумела отыграться, игра завершилась со счетом 2:2.