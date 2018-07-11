"Силикон со скулы сполз": в сети высмеяли фото Путина
Пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.
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Соответствующий снимок на своей странице в Twitter разместил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
"Валаам - одно из зеркал России": Путин третий год подряд приезжает в валаамскую обитель на празднование памяти преподобных Сергия и Германа", - говорится в его сообщении.
В то же время, в сети подметили, что с лицом Путина что-то не то: "Неудачно вставленный чип или вздутие батарейки?", "Силикон со скулы сполз".
Ранее низкорослого Владимира Путина на снимке росСМИ "дотянули" до советника Трампа Джона Болтона.
«Валаам - одно из зеркал России»: Путин третий год подряд приезжает в валаамскую обитель на празднование памяти преподобных Сергия и Германаhttps://t.co/K4TyTawWkHpic.twitter.com/euEUyrHWkU— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 11, 2018