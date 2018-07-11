"Силикон со скулы сполз": в сети высмеяли фото Путина

В сети сразу же заметили, что с лицом Путина что-то не то.

Пользователей сети рассмешило новое фото президента России Владимира Путина на Валааме.

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Соответствующий снимок на своей странице в Twitter разместил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Валаам - одно из зеркал России": Путин третий год подряд приезжает в валаамскую обитель на празднование памяти преподобных Сергия и Германа", - говорится в его сообщении.

В то же время, в сети подметили, что с лицом Путина что-то не то: "Неудачно вставленный чип или вздутие батарейки?", "Силикон со скулы сполз".

Ранее низкорослого Владимира Путина на снимке росСМИ "дотянули" до советника Трампа Джона Болтона.