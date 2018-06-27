"Почти как настоящий": низкорослого Путина на снимке "дотянули" до советника Трампа (фото)

Путин внезапно "дорос" до Джона Болтона, рост которого 176 сантиметров.

В сети в очередной раз высмеяли рост президента России Владимира Путина, который то внезапно уменьшается, то снова вырастает.

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Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

"Вариант Путина на сегодняшней встрече с Джоном Болтоном (176 см) был "почти как настоящий" - в соответствии с официальным ростом кремлёвского диктатора (172 см) плюс 5-7 см на каблук. Итог - Путин буквально чуточку выше Болтона... Видимо, это жёсткая политика Кремля: Путин всегда выше визави, сколько бы в том ни было роста!", - отметил политолог.

Как сообщал УНИАН, на открытии Чемпионата мира по футболу в России произошел курьез. Во время выстепления Владимира Путина режиссер выбрал неудачный ракурс, из-за которого кажется будто президент России стоял в "пушистом лифчике".