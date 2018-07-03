Косолапый расслабился: медведь на несколько часов "оккупировал" бассейн (видео)
14:29, 03 июля 2018Курьёзы
218 0
Как косолапый плещется в бассейне с джакузи, снял сам владелец дома.
В Калифорнии медведь пришел покупаться в бассейне одного из жителей города Альтадена.
Как косолапый плещется в бассейне с джакузи, снял сам владелец дома, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ России медведь проснулся и сразу впал в апатию (фото)
Мужчина рассказал, что он только налил себе коктейль и решил расслабиться в бассейне, как вдруг увидел, что через забор его двора идет медведь. Мужчина скрылся в доме, а животное нырнуло в бассейн.
Косолапый находился в воде несколько часов, а когда ушел, озадаченный хозяин вынужден был сделать себе двойную выпивку, чтобы оправиться от медвежьего визита.
Ранее в Калифорнии огромный медведь залез в автомобиль и застрял внутри. Машину непрошеный гость изрядно изуродовал, но выбраться самостоятельно не смог.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter