В США огромный медведь залез в машину и застрял внутри (видео)

11:47, 22 июня 2018
Курьёзы
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После освобождения медведь сразу бросился прочь / Скриншот видео ТСН

Как говорится в сюжете ТСН, машину непрошеный гость изрядно повредил, но выбраться самостоятельно не смог.

Полицейский решил выбить одно из окон и сразу отскочил на безопасную дистанцию. Тогда уже зверь снова оказался на свободе и сразу бросился прочь.

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Теги: #Калифорния#медведь