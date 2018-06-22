В США огромный медведь залез в машину и застрял внутри (видео)

Полицейский решил выбить одно из окон и сразу отскочил на безопасную дистанцию.

В Калифорнии огромный медведь залез в автомобиль и застрял внутри.

Как говорится в сюжете ТСН, машину непрошеный гость изрядно повредил, но выбраться самостоятельно не смог.

Полицейский решил выбить одно из окон и сразу отскочил на безопасную дистанцию. Тогда уже зверь снова оказался на свободе и сразу бросился прочь.