В США огромный медведь залез в машину и застрял внутри (видео)
11:47, 22 июня 2018Курьёзы
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Полицейский решил выбить одно из окон и сразу отскочил на безопасную дистанцию.
После освобождения медведь сразу бросился прочь / Скриншот видео ТСН
В Калифорнии огромный медведь залез в автомобиль и застрял внутри.
Как говорится в сюжете ТСН, машину непрошеный гость изрядно повредил, но выбраться самостоятельно не смог.
Полицейский решил выбить одно из окон и сразу отскочил на безопасную дистанцию. Тогда уже зверь снова оказался на свободе и сразу бросился прочь.
В Калифорнии огромный медведь залез в автомобиль и застрял внутри
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