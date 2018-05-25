Российские пранкеры разыграли главу МИД Британии

Пранкеры представились премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Дуэту российских пранкеров Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову, известных под прозвищами Лексус и Вован, удалось дозвониться до главы британского МИД Бориса Джонсона и провести с ним 18-минутную беседу.

Как сообщает The Guardian, пранкеры представились премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и обсудили отравление Сергея Скрипаля, применение химоружия в Сирии и обратился за советом относительно того, как работать с Путиным.

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"Министр иностранных дел понял, что это обман, и закончил звонок. Мы проверили его и сразу поняли, что это был розыгрыш. Применение химического оружия в Солсбери и Сирии, а также недавние события в Армении - дело серьезное. Эти детские поступки показывают отсутствие серьезности у звонящего и тех, кто за ним стоит”, - прокомментировали ситуацию в МИД.

Как сообщает издание, Столярова и Кузнецова неоднократно подозревали в сотрудничестве с росийскими спецслужбами. Тот факт, что им удалось так успешно звонить высокопоставленным политикам по всему миру, также говорит о том, что они имеют доступ к специальным коммуникационным технологиям или им помогают с размещением звонков.

Как сообщал УНИАН, прошлым летом российские пранкеры позвонили министру энергетики США и выдали себя за Гройсмана.