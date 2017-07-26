Российские пранкеры позвонили министру энергетики США и выдали себя за Гройсмана

Российские пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров позвонили министру энергетики США Рикку Перри якобы от имени украинского премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства энергетики США Шайлин Гайнс, пишет «Радио Свобода».

Сообщается, что пранкеры обсуждали с американским министром вопросы изменения климата, поставки природного газа, расширения экспорта американского угля в Украину и природного газа.

Также в разговоре речь шла об американских санкциях против России.

Читайте также"Хочу найти работу": Седюк в суде пообещал больше не устраивать скандалы и извинился перед Джамалой

«Перри, который лишь несколько недель назад вел переговор с Гройсманом в Украине, подтвердил, что администрация Трампа выступает против сооружения газопровода «Северный поток-2», российского проекта транспортировки природного газа в Европу через Балтийское море, то есть в обход Украины. Министр также заявил, что технологии США могут помочь Украине развивать собственную газодобычу», - пишет издание.

Пранкеры разместили в интернете 22-минутную беседу, которая состоялась 19 июля.