Шмель атаковал принца Гарри - его новоиспеченная жена Меган Маркл не сдерживала смех (видео)

На принца Гарри сел шмель и рассмешил Меган Маркл.

Во время первого выхода в свет в статусе супругов Меган Маркл развеселил шмель, который атаковал ее новоиспеченного мужа принца Гарри.

Насекомое летало вокруг уха принца Гарри во время его речи. А его жена от души над этим смеялась.

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Подобает ли невестке уже королевской семьи такое поведение – журналисты спросили у экспертов по этикету и жестам.

Ее поведение является прямым нарушением правил монаршего этикета. Прикрывать рот рукой - это вообще жест простолюдинки, утверждают эксперты.

Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.