Одна из самых дорогих: сколько стоит свадьба принца Гарри и Меган Маркл (видео)

По подсчетам СМИ свадьба стоила около 43 миллионов долларов - большая часть расходов ушла на безопасность.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II - принц Гарри женился на голливудской актрисе Меган Маркл - по подсчетам СМИ свадьба стоила около 43 миллионов долларов.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші". Эта свадьба в Британии - как национальный праздник. Основная статья расходов - безопасность (были даже снайперы). На нее ушло 40 миллионов, причем оплачивалось это из государственной казны.

А вот за остальное платила королевская семья. На еду потратили 386 тысяч долларов, напитки обошлись в 260 тысяч. Гостей угощали изысканными блюдами - лангустинами, завернутыми в копченого лосося, спаржей, запеченными овощами, крокетами с виндзорским ягненком, паннакоттой. На сладкое - макаруны с шампанским.

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Платье Меган Маркл от Givenchy обошлось в 340 тысяч, за нее Меган заплатила сама.

Но все удастся вернуть - благодаря притоку туристов казна пополнится примерно на 500 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, 19 мая принц Гарри и актриса Меган Маркл официально поженились. Пара обменялась брачными обетами в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце. Молодожены отныне имеют титулы герцога и герцогини Сассекских.