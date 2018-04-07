Жители города в Норвегии восприняли звук сирены как сигнал о начале войны с Россией

Причины включения сирены до сих пор не установили.

Жители норвежского города Вадсе неподалеку от границы с Россией услышали сирену и подумали, что она сигнализирует начало войны с РФ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местную телерадиокомпанию NRK.

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"Сирена включилась около 23.50 по местному времени. Ее звук раздавался в течение примерно 15 минут, пока владелец старой пожарной станции, где расположена сирена, не прибыл на место и не выключил ее", - сообщает издание.

За это время в чрезвычайные службы города поступил ряд звонков от обеспокоенных жителей.

"Много кто предположил худшее, например, войну", - рассказал офицер полиции Ян-Олаф Шойлберг.

Как отмечается, в городе установлены несколько сирен, но включилась только одна из них. Причины включения сирены до сих пор не установили.

Телерадиокомпания отмечает, что при ясной погоде из города Вадсе хорошо видно территорию России, в частности, полуразрушенный ядерный завод, и когда включаются сирены, многие жители думают о восточном соседе.

Как сообщал УНИАН, 13 января жителям Гавайев разослали предупреждения об угрозе ракетного удара, их призвали немедленно прятаться в укрытие. Позже выяснилось, что это ошибка.