"Работник нажал не ту кнопку": губернатор Гавайев о ложной ракетной тревоге

05:07, 14 января 2018
Мир
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Власти обещают в дальнейшем предотвратить подобные инциденты.

Работник ошибся при пересменке / фото simpletravel.info

По словам губернатора штата Гавайи Дэвида Айджа, ложное предупреждение о ракетной угрозе было выпущено из-за ошибки персонала ответственных служб.

Об этом сообщает CNN.

«Ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку», — сказал Айдж.

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Он также сообщил в своем твиттере, что проведет встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов.

Трампу также доложили о ложной ракетной тревоге на Гавайях.

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Теги: #ракетная тревога Гавайи