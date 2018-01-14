"Работник нажал не ту кнопку": губернатор Гавайев о ложной ракетной тревоге
05:07, 14 января 2018
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Власти обещают в дальнейшем предотвратить подобные инциденты.
Работник ошибся при пересменке / фото simpletravel.info
По словам губернатора штата Гавайи Дэвида Айджа, ложное предупреждение о ракетной угрозе было выпущено из-за ошибки персонала ответственных служб.
Об этом сообщает CNN.
«Ошибка произошла во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку», — сказал Айдж.
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Он также сообщил в своем твиттере, что проведет встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов.
Трампу также доложили о ложной ракетной тревоге на Гавайях.
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