Голый Трамп: журнал The New Yorker опубликовал обложку с карикатурой на президента США (фото)

19:14, 16 марта 2018
Курьёзы
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Журнал опубликовал обложку с карикатурой на Трампа / The New Yorker / Facebook

Работа художника Барри Блайта отсылает к песне Боба Дилана, под названием "Все в порядке, Мам (Я всего лишь истекаю кровью)" (англ. It'S Alright, Ma (I'M Only Bleeding)).

В ней артист поет :

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"Но даже президенту Соединенных Штатов 

Иногда приходится стоять голым"

Художник говорит, что посвящает эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.

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Теги: #обложка#президент США#Дональд Трамп