Голый Трамп: журнал The New Yorker опубликовал обложку с карикатурой на президента США (фото)
19:14, 16 марта 2018Курьёзы
495
Художник говорит, что посвящает эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.
Журнал опубликовал обложку с карикатурой на Трампа / The New Yorker / Facebook
Американский журнал The New Yorker опубликовал в Facebook обложку будущего номера с карикатурой на Дональда Трампа.
Работа художника Барри Блайта отсылает к песне Боба Дилана, под названием "Все в порядке, Мам (Я всего лишь истекаю кровью)" (англ. It'S Alright, Ma (I'M Only Bleeding)).
В ней артист поет :
Читайте такжеТрамп о своей прическе: Я пытаюсь скрыть эту лысину, как только могу (видео)
"Но даже президенту Соединенных Штатов
Иногда приходится стоять голым"
Художник говорит, что посвящает эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter