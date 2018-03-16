Голый Трамп: журнал The New Yorker опубликовал обложку с карикатурой на президента США (фото)

Художник говорит, что посвящает эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.

Американский журнал The New Yorker опубликовал в Facebook обложку будущего номера с карикатурой на Дональда Трампа.

Работа художника Барри Блайта отсылает к песне Боба Дилана, под названием "Все в порядке, Мам (Я всего лишь истекаю кровью)" (англ. It'S Alright, Ma (I'M Only Bleeding)).

В ней артист поет :

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"Но даже президенту Соединенных Штатов

Иногда приходится стоять голым"

Художник говорит, что посвящает эту обложку сложным отношениям Трампа с журналистами.