Облитый водой Жириновский стал мемом (фото, видео)

10:26, 01 марта 2018
Курьёзы
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Собчак облила Жириновского водой / Лентач

Как сообщалось, Собчак облила Жириновского водой после его резкого высказывания. В ходе дебатов он обозвал кандидатку в президенты РФ "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной с*кой". 

Муж кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после оскорблений во время дебатов.

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