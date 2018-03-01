Облитый водой Жириновский стал мемом (фото, видео)
Скандальный российский политик Владимир Жириновский моментально стал героем шуток и мемов после того, как во время дебатов его облила водой кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ответ на оскорбления.
Вот так проходят предвыборные дебаты. Теперь я понимаю Путина, который от них отказался. Это слушать не приятно, не то что участвовать. Позор таким кандидатам! pic.twitter.com/30ksKLbTvv— Командир Полка (@kompolk) February 28, 2018
#Выборы2018 Собчак превратила дебаты в Дом2 облив из стакана водой Жириновского. И, это после вылетого сока Немцовым 1995. И, кинутой капустой хохлушкой в Киеве 2013.— Станиславский (@stas_stanyslavs) February 28, 2018
Шоу продолжается. pic.twitter.com/hbmPbjumkf
Мощь pic.twitter.com/WjblrM4Wwn— Илиас Меркури (@imerkouri) February 28, 2018
Собчак и Жириновский встретились на дебатах. Жирика окатило не только водой, но и ностальгией pic.twitter.com/Qj6D3toQOj— Новости. Как есть (@nourlnews) February 28, 2018
February 28, 2018
Как сообщалось, Собчак облила Жириновского водой после его резкого высказывания. В ходе дебатов он обозвал кандидатку в президенты РФ "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной с*кой".
Муж кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после оскорблений во время дебатов.