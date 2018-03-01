Облитый водой Жириновский стал мемом (фото, видео)

Во время дебатов Жириновский оскорблял Собчак, она в ответ облила его водой.

Скандальный российский политик Владимир Жириновский моментально стал героем шуток и мемов после того, как во время дебатов его облила водой кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в ответ на оскорбления.

Вот так проходят предвыборные дебаты. Теперь я понимаю Путина, который от них отказался. Это слушать не приятно, не то что участвовать. Позор таким кандидатам! pic.twitter.com/30ksKLbTvv — Командир Полка (@kompolk) February 28, 2018

#Выборы2018 Собчак превратила дебаты в Дом2 облив из стакана водой Жириновского. И, это после вылетого сока Немцовым 1995. И, кинутой капустой хохлушкой в Киеве 2013.

Шоу продолжается. pic.twitter.com/hbmPbjumkf — Станиславский (@stas_stanyslavs) February 28, 2018

Собчак и Жириновский встретились на дебатах. Жирика окатило не только водой, но и ностальгией pic.twitter.com/Qj6D3toQOj — Новости. Как есть (@nourlnews) February 28, 2018

Как сообщалось, Собчак облила Жириновского водой после его резкого высказывания. В ходе дебатов он обозвал кандидатку в президенты РФ "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной с*кой".

Муж кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после оскорблений во время дебатов.