Жириновский обругал Собчак матом на дебатах, она его облила водой (видео)

Жириновский нецензурно обругал Собчак на дебатах у Соловьева, а она его облила водой.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля.

Читайте также"Ради него я летала на Бали": Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампанииЖириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее "******" [проституткой], передает "Медуза".

"Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?" — ответила Собчак.

Своими репликами Жириновский прервал выступление Сергея Бабурина и начал спорить с Собчак, после чего она облила его водой.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир вечером.

Ранее кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд на решение Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы в этом году.