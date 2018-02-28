Жириновский обругал Собчак матом на дебатах, она его облила водой (видео)

15:52, 28 февраля 2018
Мир
8557
Жириновский обматерил Собчак / Скриншот

Читайте также"Ради него я летала на Бали": Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампанииЖириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее "******" [проституткой], передает "Медуза".

"Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?" — ответила Собчак.

Своими репликами Жириновский прервал выступление Сергея Бабурина и начал спорить с Собчак, после чего она облила его водой.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир вечером.

Ранее кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд на решение Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы в этом году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Выборы Путина
Теги: #Жириновский и Собчак#Собчак облила Жириновского#дебаты Собчак и Жириновского