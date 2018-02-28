"Старый м***к": муж Собчак ответил Жириновскому на "отвратительную с**у" (видео)

Виторган ответил Жириновскому на оскорбления в адрес Собчак, назвав его "старым му**ком".

Муж кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Максим Виторган назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского "больным человеком" после оскорблений во время дебатов.

Читайте также"Ради него я летала на Бали": Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании"Слушайте, ну он старый м***к, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съёмочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного м****а обращал внимание…", - прокомментировал он инцидент радиостанции "Говорит Москва".

Ведущий дебатов заявил, что он не в праве оценивать произошедшее, так как это не его передача, а совместные агитационные мероприятия.

Как сообщалось, Собчак облила Жириновского водой после его резкого высказывания. В ходе дебатов он обозвал кандидатку в президенты РФ "черной ******" (продажной женщиной) и "отвратительной с*кой".