Никитский сад к 70-летию победы вырастит сирень
14:37, 10 мая 2012Крым
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Для городов-героев
Аллеи из сирени планируют высадить во всех 13 городах-героях Украины, России и Беларуси к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Саженцы вырастят ботанические сады, от Украины в проекте участвует Никитский ботанический сад, который расположен на юге Крыма.
Аллеи появятся в рамках проекта «Сирень победы». Его уже поддержали Главный ботсад имени Цицина Российской академии наук, Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Волгоградский региональный ботсад (РФ).
Сорта сирени будут названы в честь Дня победы или носить имена героев войны.
В Украине 4 города-героя: Керчь, Киев, Одесса и Севастополь.
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