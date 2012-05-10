Никитский сад к 70-летию победы вырастит сирень

Аллеи из сирени планируют высадить во всех 13 городах-героях Украины, России и Беларуси к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Саженцы вырастят ботанические сады, от Украины в проекте участвует Никитский ботанический сад, который расположен на юге Крыма.

Аллеи появятся в рамках проекта «Сирень победы». Его уже поддержали Главный ботсад имени Цицина Российской академии наук, Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Волгоградский региональный ботсад (РФ).

Сорта сирени будут названы в честь Дня победы или носить имена героев войны.

В Украине 4 города-героя: Керчь, Киев, Одесса и Севастополь.