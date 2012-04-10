Воздухоплаватели открывают сезон в Коктебеле

Депутаты совета поселка Коктебель согласовали проект землеустройства по организации и установлению границ регионально-ландшафтного парка «Воздухоплавательный комплекс Узун-Сурт, гора Клементьева», сообщает «Кафа».



Согласно проекту, территория парка составляет 840 гектаров, из которых 267 га находятся на территории поссовета.

В честь завершения «бумажных» процедур и открытия нового сезона 14 апреля на горе Клементьева состоится праздник парапланеризма и воздухоплавания, в котором планируют принять участие спортсмены из Украины и стран СНГ.

Гора Клементьева считается «колыбелью советской авиации». Там начинали свой путь будущие конструкторы Олег Антонов, Александр Яковлев, Сергей Илюшин, создатель космических кораблей академик Сергей Королев. В наши дни на горе продолжают проходить учебно-тренировочные сборы, соревнования и просто полеты на безмоторных летательных аппаратах.