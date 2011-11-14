Ученые неправильно хранят 5 тонн взрывчатки в Крыму
17:13, 14 ноября 2011Крым
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Открыли "засекреченное" дело
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения правил хранения более пяти тонн взрывчатых веществ республиканским исследовательским предприятием, сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив название структуры.
«В ходе проведенной этой осенью прокурорской проверки установлено, что на предприятии не соблюдались правила хранения изделий с ракетным топливом и взрывчатыми веществами. При этом объем крайне небезопасных веществ составляет свыше 5 тонн, неправильное обращение с которыми создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций со всеми вытекающими последствиями», - заявили в надзорном ведомстве.
Дело завели по ч.1 ст.267 УК Украины.
Прокуратура поручила расследование милиции.
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