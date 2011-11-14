Ученые неправильно хранят 5 тонн взрывчатки в Крыму

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения правил хранения более пяти тонн взрывчатых веществ республиканским исследовательским предприятием, сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив название структуры.

«В ходе проведенной этой осенью прокурорской проверки установлено, что на предприятии не соблюдались правила хранения изделий с ракетным топливом и взрывчатыми веществами. При этом объем крайне небезопасных веществ составляет свыше 5 тонн, неправильное обращение с которыми создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций со всеми вытекающими последствиями», - заявили в надзорном ведомстве.

Дело завели по ч.1 ст.267 УК Украины.

Прокуратура поручила расследование милиции.